شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسير إيمى ابنة جنيفر لوبيز على خطى بيلى إيليش.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إيمي أبنه جنيفر لوبيز تضع خطة لنفسها لكي تبدو واحدة من أهم المطربات في العالم، فقد اصطحبت لوبيز ابنتها إيمي لمقابلة النجمة العالمية بيلي إيليش ذات الـ ( 18 عاما ) لأول مرة هذا الأسبوع، والتي تجدها إيمي البالغة من العمر 12 عاما أنها نجمتها المفضلة، وخاصة أن ايمي تشق الآن طريقها في عالم الموسيقى بعد أدائها مع والدتها في " Super Bowl " الشهر الماضي، لذلك فمن المنطقي أن تكون خطوتها التالية هي مقابلة نجم شاب آخر في هذا المجال فالفارق بين عمر ايمي و بيلي هو 6 سنوات فقط .



بيلي و لوبيز و ايمي بيلي و لوبيز و ايمي

دعت بيلي إيليش جنيفر البالغة من العمر 50 عام و ابنتها ايمي لحضور احدي حفلات بيلي التي أقيمت في ميامي و التقت النجمة و ابنتها ببيلي ايليش وراء ، وكانت لحظة لن ينسى بالنسبة لايمي التي التقطت عدد من الصور التذكارية مع النجمة الشابة و التي ظهرت وهي تحتضنها ، وكأنها رسالة أن إيمي ستصبح نجمة لذلك تواجدها مع النجوم أمر ضروري خلال هذه الفترة .

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يذكر أن جنيفر لوبيز وقعت ضحية الشائعات خلال الفترة الماضية حيث اشيع أن لوبيز تحرص على تناول المنشطات ، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا)، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق في الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفلا تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه حقا ادعاء سخيف ، و كشف مدرب لوبيز الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائي الروتيني، وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول" ، وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تمامًا والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.



بيلي و لوبيز و ايمي