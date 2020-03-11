شكرا لقرائتكم خبر عن "تايه فى التليفون" .. مصطفى خاطر يروى معاناته مع هاتفه فى فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مقطع فيديو جديد، نشره مصطفى خاطر عبر حسابه على تيك توك، تحدث عن معاناته مع هاتفه المحمول، حيث نشر الفيديو بعنوان "تايه في التليفون"، وروى خاطر أنه يعانى من مشكلة كبيرة وهو يمسك بهاتفه الشخصى.



مصطفى خاطر

وقال خاطر، "صباح الخير .. في موضوع مهم جدا عاوز أتكلم فيه.. الموضوع ده منرفزنى جدا.. وياريت لو في حد زى.. يبعت يقولى علشان نبقى عارفين انا لوحدى ولا في ناس كتيرة زي.. دلوقتى كل ما أجى أدخل على التليفون بتاعى.. علشان اعمل حاجة مهمة جدا.. يعنى مثلا أدخل عاوز ابعت رسالة ع الواتساب.. فادخل ع الواتساب فألاقى حد باعتليى .. أدخل أكلمه بقى وأسرح .. وأقفل معاه وأكلم واحد تانى .. أدخل على تيك توك.. اضحك شوية.. واتفرج على فيديوهات.. وبعدها اقفل التليفون ولا أكنى عملت حاجة.. يعنى انا دلوقتى فاتح التليفون اعمل حاجة مهمة جدا.. انا نسيتها.. وعملت فيديو.. اللى زي يبعتلى..

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يذكر أن مصطفى خاطر بدأ يتفاعل على "تيك توك"، بنشر مجموعة كبيرة من الفيديوهات مع أصدقاءه وزملاءه، وكذلك فيديوهات المقالب.

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ويقدم مصطفى خاطر هذا العام مع الفنان الشاب على ربيع مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج معتز التونى، و يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن مصطفى خاطر قدم العام الماضى مسلسل "طلقة حظ" وشارك فى بطولته ىيتن عامر، ميرنا نور الدين، هبة مجدى، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، كما قدم على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك فى بطولته صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان.