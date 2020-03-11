شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد كيف احتفل أليكس رودريجيز بمرور عام على خطبته لجنيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركز وسائل الإعلام الفنية العالمية على تفاصيل حياة النجمة العالمية جنيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز سواء خلال قضائهما، وقت ممتع معا سواء خلال حياتهما اليومية أو بالسهرات أو مع اطفالهما .

وقد احتفل أمس أليكس رودريجيز الأبلغ من العمر ( 44 عام ) بمرور العام الأول على خطبته من النجمة العالمية جنيفر لوبيز، وذلك بنشره مقطع فيديو رائع على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " ، جمع الفيديو عدد كبير من اللحظات الرومانسية التي جمعتهما ، وقامت لوبيز ذات الـ ( 50 عام ) بنشر نفس الفيديو علي صفحتها فحصدت أكثر من 3.6 مليون مشاهدة خلال 22 ساعة فقط.

يذكر أن جنيفر لوبيز وقعت ضحية الشائعات خلال الفترة الماضية حيث اشيع أن لوبيز تحرص على تناول المنشطات ، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبي وعشاقي النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا)، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق في الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفلا تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه حقا ادعاء سخيف ، و كشف مدرب لوبيز الشخصية، دود روميرو، عن نظامها الغذائي الروتيني، وأكد أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائي صحي يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقال مدرب لوبيز لمجلة "O Magazine": "إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول" ، وأكد أن فكرة أنها تستهلك المنشطات غير صحيحة تمامًا والتي يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية.