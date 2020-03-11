شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رسائل الفنانة منى زكى وأحمد حلمى إلى الراحل أحمد زكى أثناء مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد زكى، حبيب للملايين الذى عبرت سيرته الطيبة خارج حدود الوطن وسكنت العالم أجمع، ببشرته السمراء وملامحه المصرية التى شربت من طين البلد واستطاعت أن تسرق قلوب محبيه وعقولهم، عيونه وابتسامته الشهيرة التى تحدثت إلى الجمهور ومئات من الحكايات عن كرمه وحنيته.

خلال رحلة بحث الخليج 365 عن الإرث الثقافى للفنان الراحل أحمد زكى وجد العديد من خطابات الفنانين المرسلة له أثناء فترة مرضه وقبل وفاته، ومنها رسائل الفنانة منى زكى وزوجها الفنان أحمد حلمي.

Advertisements

خطاب من الفنانة منى زكى: "أبويا وحبيبى، وحشتنى موت بجد، وحاولت أسال عليك وأنت فرنسا بس الدكتور حسن البنا مكنش بيرد خالص، ولكن كنت بطمن عليك من محمود مرسى ومحمود سعد، على طول، وبعد ذلك سافرت ولسه جايه باقلى 3 ساعات، بحبك أوى ونفسى أشوفك معرفش ممكن ولا لا؟، أرجوك تكون كويس علشان كلنا بنحبك أوى وعاوزينك جدا، بحبك، منى زكي".

رسالة أخرى من الفنان أحمد حلمى، يقول فيها: "أبويا وأبوا مراتى وأبو الدنيا كلها، كان نفسى أشوفك بس لسه راجعين من سوريا أنا ومنى، الدور اللى انت فيه دور بسيط مش صعب، ده أنت ياما عملت أدوار أصعب منه بكتير قوى قوى، وكنت بتعدى منها ببراعة، معقوله مش هتعدى من الدور البسيط دا، ياارب بالشفاء وأشوفك بخير يا قلب مصر".

يذكر أن أدوار الفنان الراحل أحمد زكى تنوعت من الزعيم السياسى إلى البواب، ونجح فى اقتناص الأضواء مع كل دور جديد يقدمه، منذ أول بطولة له فى فيلم شفيقة ومتولى مرورا بأفلام الباطنية والنمر الأسود وزوجة رجل مهم، وناصر 56" وأرض الخوف، وأدوار ثانوية بالغة الأهمية فى مشواره على رأسها دور الجندى البسيط فى البرئ، والأبن المثقف فى مسرحية "العيال كبرت"، والشاب الخجول فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، العديد من الأفلام التى حققت نجاحات كبيرة على مستوى الجماهير والنقاد، بعد أن قدم لفنه كل ما يملكه فهو كان لا يبخل عليه مطلقًا ولا يتردد، حتى ولو كان على يقين بأن العمل من الممكن أن يتعرض للخسارة.