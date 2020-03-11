شكرا لقرائتكم خبر عن حركة خطر جدا.. أحمد العوضى يثير رعب متابعيه بعد فيديو مع طفل سوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان أحمد العوضى لانتقادات من عدد من متابعيه بعد نشره فيديو وهو يلاعب طفل سورى يدعى "موسى" عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، خلال تصويره مسلسل "الاختيار" على الحدود اللبنانية السورية، ولكن ظهر به العوضى وهو يلوى ذراع الطفل بشكل يمكن أن يشكل عليه خطورة وفقا لتعليقات الجمهور، ولكن ظهر الطفل في الفيديو وهو مبتسم.



العوضى

وكانت التعليقات كالتالى :" هتجيبله خلع. مش كده"، " انا خايفه على ايد الطفل"، " يلهوي انت بتعمله كده ليه افرض دراعه اتكسر ازاي اصلا لف كده"، " خلي بالك الحركة دي خطر جدا ممكن لا قدر الله دراعه يتكسر".

كما نشر العوضى فيديو آخر مع الطفل موسى وهو يلاعبه ويظهر الطفل سعيد للغاية، وعلق عليه قائلا :" هتوحشني يا صاحبي..الطفل السوري الجميل موسى".

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج "سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار.

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وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وانشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.