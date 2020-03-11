شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ختم النمر الحلقة 38 .. موت عم حكيم يشعل الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل ختم النمر من أن يشد انتباه متابعى شاشات التليفزيون، منذ بداية عرضه من أكثر من شهر، وذلك بسب القصة التي لعبت على أعصاب المشاهدين منذ أولى حلقاته، ومع استمرار عرض العمل على شاشة ON E، ازدادت الأحداث سخونة، خاصة في الحلقة الـ 38 من العمل، وذلك مع موت عم حكيم، الفنان الراحل أبراهيم فرح.

فـ بدأت أحداث الحلقة الـ 38 بـ موت عم حكيم، الذى أثر على كل ممن أحبوه، خاصة عمر النمر، أحمد صلاح حسنى، الذى قرر الانتقام لـ موته، وإصابة والده، صلاح النمر، رشدى الشامى، وبالتالي فأول من فكر في إتهامه هو أخيه من والدته، يوسف، تامر شلتوت، ولكن مع تدخل مريم، نسرين طافش، استطاعت أن تقف بينهما، ولكن أكد عمر أنه سيسعى للانتقام.

ولزيادة الأحداث سخونة، وحيرة للمتابعين، اكتشفت هنادى، ميرهان حسين، أنها حامل من سعيد، أسلام جمال، طليقها، وتركها المر في حيرة، ما بين أن تحتفظ بالطفل، أو إجهاضه.

Advertisements

يذكر أنه توفى الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر"، يوم 17 يناير الماضى، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

تدور أحداث مسلسل ختم النمر في إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.