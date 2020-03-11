شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية عفاريت محمد ثروت في 2020 من علاء الدين لـ"عفريت في إجازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان محمد ثروت سيرتبط اسمه بالعفاريت خلال العام الجاري 2020، ما بين المسرح والسينما، فبعدما شارك في بطولة مسرحية "علاء الدين"، التى حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، ولعب فيها دور العفريت حيث يجسد دور الجني الذي يخرج من المصباح الشهير ضمن أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، والذي يقوم بلعب شخصية علاء الدين.

محمد ثروت أيضاً انتهى من تصوير فيلم يشارك في بطولته هو "عفريت في إجازة"، وهو الفيلم الذي شهد تغيير علي مستوي الإسم، فبعدما كان مقرر له اسم "حضور وانصراف"، تقرر تغيير اسمه مؤخراً، ومن المفترض أن يتم طرحه خلال العام الجاري 2020.



محمد ثروت

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جدير بالذكر أن فيلم "عفريت في أجازة" من انتاج سينرجي فيلمز، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، احمد فتحي، وغيرهم، كما يشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

وكان محمد ثروت قد كشف عن مراحل تحوله لـ"جنى" فى مسرحية علاء الدين، التى يشارك فى بطولتها مع الفنان أحمد عز، فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، منذ قليل، وهو يخضع لعملية الماكياج التى يتحول بها للشخصية التى يجسدها فى المسرحية.