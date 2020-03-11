شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تبرز طريقتها في غسل اليدين وتنصح متابعيها بها في فيديو على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الفنانة اللبنانية الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وذلك تجنبا للإصابة بأى فيروسات، وانتقالها للجسم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، ونشرت يارا عبر حسابها على تيك توك، الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وعلقت في الفيديو قائلة "أهم شيء طريقة غسل اليدين ..لما نرجع من برة أو نستعمل أي شي .. كتير مليح .. بالصابون .. بجميع الطرق.. بناخد وقتنا"

وكانت هيئة الصحة البريطانية أوضحت أنه يجب على الناس غسل أيديهم لمدة 20 ثانية في كل مرة بالماء الساخن والصابون، والتأكد من تنظيف كل جانب من أيديهم وأصابعهم.

@yara أكيد كلكم لازم تتّبعوا هالطريقه???????????????????? ##يارا ##يارا_لوفرز ##تيكتوك ##Yara ##Yaralb_lovers ##handwashsong ##tiktok♬ original sound - yara Advertisements

وقال كبير الأطباء في الحكومة البروفيسور كريس وايت، إنه يمكن أن يصاب الكثير من الأشخاص بالمرض عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مضيفا أن فيروس كورونا قد يظل معديًا على الأسطح المعدنية أو البلاستيكية الصلبة، مثل مقابض الأبواب أو الحافلات أو القطارات لمدة 3 أيام.

حتى أن بعض العلماء أشاروا إلى أن الفيروس قد يكون أكثر انتشارًا على الأيدي مما هو في الهواء، كما أنه ينتشر أيضا عندما يسعل شخص ما أو يعطس على اليدين، ثم لمس أشياء أو أشخاص، وهو ما يعرض المزيد من الأشخاص للخطر، وأوضح البروفيسور وايت، أن الفيروس يمكن أن يدخل الجسم عبر العينين والأنف والفم، ولكن ليس عن طريق الجلد.