أفلام وثائقية نادرة..طارق الشناوي يناشد وزيرة الثقافة لحفظ مقتنيات نادية لطفي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالب الناقد الفني طارق الشناوي الدولة ممثلة في وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم بالتواصل مع أحمد البشاري "نجل الفنانة الراحلة نادية لطفي"، للصول على مقتنياتها من أفلام وثائقية وتسجيلية، والحفاظ عليها كمادة تراثية هامة، موضحًا أن"البشاري" يرحب بذلك في حالة التواصل معه .

الشناوي قال:"الفنانة الراحلة نادية لطفي، كانت قد كشفت لي أن لديها مقتنيات مهمة توثق لتاريخ مصر، ومنها حوالي 25 فيلما وثائقيا وتسجيليا، كانت صورتهم بالكاميرا الخاصة بها، بعضها تم في مراحل هامة عايشتها بنفسها ورصدتها، ومنها حصار بيروت الشهير، ورحلتها مع المقاومة الفلسطينية من بيروت إلى تونس، وغيرها".

وأضاف:"أثق تماما أن أحمد البشاري (نجل لفنانة الراحلة)، شخصية متعاونة، ومتفهم للغاية لأهمية حفظ الدولة لتلك المقتنيات وتوثيقها نظرا لقيمتها، وما تمثله الفنانة نادية لطفي نفسها في تاريخ الفن المصري ولكن حتى اليوم لم يحدث أي تواصل معه، وهو ما يجعلني أناشد وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم المبادرة بذلك، وأقول هذا بعد تجربة مريرة فقدنا خلالها المقتنيات الخاصة بالمخرج الراحل عاطف الطيب ، وهي ثروة فنية قصرت كافة الجهات في القيام بدورها للحصول عليها، رغم ما تردد عن صدور قرار وزاري لإقامة متحفا باسم المخرج الراحل، ولم يحدث".

الشناوي اختتم:"ما حدث مع مقتنيات أحمد زكي قبل انقاذها، وحدث من قبل مع فيلا أم كلثوم، ووارد أن يتكرر مع شقة عبد الحليم حافظ، ومنزل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أيضا، وكذلك مقتنيات نادية لطفي، وهو أمر مؤسف لأننا لا نتعامل مع موروثنا الفني بنفس الاهتمام التي تتعامل به الدول التي تقدر الفنون، وفي نفس الوقت تجعل منها مزارات تاريخية تدر أموالا على مدار السنين ".