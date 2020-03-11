صور- لقاء الخميسي تتذكر رحلتها لـ"إيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: نشرت الفنانة لقاء الخميسي عدد من الصور والفيديوهات لرحلتها السابقة لإيطاليا. وكتبت عبر حسابها الخاص على انستجرام: "إيطاليا حبي الكبير، ستعودين جميلة، أفتقدك". وشاركت لقاء الخميسي مؤخرًا، كضيفة شرف في فيلم "الفارس والأميرة". ‎‎ "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك، وشارك في ‏الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، ‏عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن ‏أبو زهرة.

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