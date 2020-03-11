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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي أمس، بعيد ميلادها، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما.
وعلقت: "أجمل حيتان إيناس ورشا، سنة حلوة على برج الحوت".
وتميزت أعمال المخرجة إيناس الدغيدي بجرأة في طرح الموضوعات المختلفة، ومن أبرز أعمالها "عفوا أيها القانون"، "ما تيجي نرقص"، "لحم رخيص"، وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي شلبي بصحبة إيناس الدغيدي: "أجمل حيتان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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