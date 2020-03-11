أحلام تهنئ محمد بن زايد بميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بعيد ميلاده.

وكتبت: "محمد بن زايد شيخ العرب له شاني، بين العرب مفنود، وافي وفعله باني، ما ينقصر ويعود، بو خالد العنواني، للطايلة واليود".

أحلام كانت تستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات جلسات سمرات الثمامة، يوم 6 مارس، إلا أن الحفل تم تأجيله كإجراء وقائي من فيروس الكورونا.