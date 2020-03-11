ابنة حسن مصطفى تنشر صورة نادرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت "نورا"، ابنة الفنان الكبير حسن مصطفى، صورة نادرة لوالدها النجم الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. وعلقت: "عام 1958، حسن مصطفى"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها. Advertisements حسن مصطفى يعتبر من أشهر نجوم الكوميديا، شارك في السينما بأعمال مهمة أبرزها "حسن ومرقص"، "أرض النفاق"، كما شارك في التليفزيون بأعمال ناجحة أبرزها "رأفت الهجان". كذلك له عدد من الأعمال المسرحية التي لا تنسى، أبرزها "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت"، ورحل النجم الكبير عن عالمنا في 19 مايو 2015.

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