- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، النجمة يسرا، التي احتفلت أمس الثلاثاء بعيد ميلادها.
ونشرت بشرى صورة من كواليس مسلسل "لقاء على الهوا"، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا يسرا، وعيد ميلاد سعيد، والله لاحبك موت وأحب برج الحوت، عيد ميلاد سعيد يسرا".
يسرا من مواليد 10 مارس، كان أول ظهور لها من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وبعدها قدمت مسيرة من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون أبرزها "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تهنئ يسرا بعيد ميلادها بصورة من "لقاء على الهوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.