بشرى تهنئ يسرا بعيد ميلادها بصورة من "لقاء على الهوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، النجمة يسرا، التي احتفلت أمس الثلاثاء بعيد ميلادها.

ونشرت بشرى صورة من كواليس مسلسل "لقاء على الهوا"، وعلقت: "كل سنة وإنتِ طيبة يا يسرا، وعيد ميلاد سعيد، والله لاحبك موت وأحب برج الحوت، عيد ميلاد سعيد يسرا".

يسرا من مواليد 10 مارس، كان أول ظهور لها من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وبعدها قدمت مسيرة من الأعمال الناجحة في السينما والتليفزيون أبرزها "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "إمرأة آيلة للسقوط"، وغيرها.