تراند اليوم : الموت يفجع الفنان نضال نجم



فجع الموت الفنان الأردني الشهير نضال نجم، في وفاة والده، اليوم الأربعاء.

ونعى نضال نجم والده في منشور له عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "إن لله وإن إليه راجعون والدي في ذمة الله.. الله يرحمه".

وانهالت على الفنان الأردني التعليقات من متابعيه وزملائه في الوسط الفني، حيث قدموا له التعازي داعين لوالده بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أن نضال شارك في المسلسلات التلفزيونية السورية، وتوالى إشتراكه في الأعمال التاريخية نظراً لإجادته هذا النوع من المسلسلات، كما إنتقل إلى مصر ليشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أخر أعماله مسلسل "ممالك النار"، الذي عرض في عام 2019، وشارك في بطولته رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندا حنا، عبد المنعم عمايري.



