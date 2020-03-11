تراند اليوم : بالصور.. فنانة مصرية تثير الجدل بعملها على «عربة كبدة» في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورًا للفنانة الشابة مروة الأزلي، وهي تقف على عربة كبدة في الشارع وتبيع للمواطنين، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتظهر الفنانة المصرية، وهي ترتدي عباءة وتعمل على عربة كبدة في الشارع ويطلق عليها اسم "زبادي"، لكن بالبحث والتحري تبين أنها صور للفنانة من فيلمها الأخير "صندوق الدنيا"، والذي ما زال يعرض في السينمات حتى الآن.

وتُجسد "مروة" دور فتاة تُدعى "زبادي" وهي صاحبة عربة كبدة، في حارة شعبية، حيث ظهرت في الصور، وهي ترتدي عباءة ذات اللون الأخضر، إذ التقطت لها هذه الصور في الكواليس، لذلك اعتقد بعض رواد "السوشيال ميديا"، أنها صاحبة عربة كبدة حقيقية، في أحد شوارع المحروسة.

مروة الأزلي، بدايتها الفنية كانت عام 2009 تقريبًا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت في مسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لها والذي قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألماني" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت في دور "حبيبة" وهي الفتاة التي حبها بطل الفيلم.

وتوالت أعمال مروة الأزلي، بعد سنواتٍ عدّة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلي" و"فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".





