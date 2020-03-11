تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن سبب إقصائها:«رفضت بيع جسدي لهذا المخرج»

فجرت فنانة شهيرة مفاجأة صادمة، عن سبب ابتعادها الفترة الأخيرة عن الأضواء والأعمال الفنية، مؤكدة أنها تم إقصائها بسبب عدم بيع جسدها، في إشارة إلى الابتزاز الجنسي الذي يمارس على الفنانات كما تحدثت عن تفاصيل عودتها لزوجها السابق.
وكشفت الفنانة المغربية "حنان المسعودي"، تفاصيل صادمة عن ما يدور في الوسط الفني، وهي الفنانة التي تعرف عليها الجمهور المغربي من خلال سلسلة من الأعمال التلفزيونية، أبرزها "ألف ليلة وليلة" و "لوزين"، مع زوجها السابق المخرج الجزائري الفرنسي "أكطاريس".
وفي حديثها لموقع أخبارنا المرغبية، لم تخف «المسعودي»، مرارة الإحساس الذي تكبدته طوال المدة السابقة، بسبب تهميشها و إقصائها من قبل عدد من المخرجين، حيث أكدت أنها فكرت مرارا في وضع حد لحياتها، بعدما وجدت نفسها وحيدة تواجه مصيرا مجهولا، في غياب أي مورد رزق، وصبت جام غضبها على المنتجين الذين يوزعون الأدوار على مقربينهم من الفنانين والفنانات، في إشارة إلى "الكليكات" التي استحوذت على جل الأعمال التلفزيونية.
كما تحدثت أيضا عن الجانب المظلم من عالم التمثيل، حيث الابتزاز "الجنسي"، مقابل الحصول على أدوار رئيسية في أعمال ممولة من جيوب المغاربة، مؤكدة أنها تعرضت لما وصفته بـ "البسالة"، من قبل بعض المخرجين، الذين يستبيحون لأنفسهم "العبث" بأجساد الممثلات، وهو الأمر الذي لم تتقبله المسعودي على حد قولها، واعتبرته سببا رئيسيا في إقصائها، حسب قولها.