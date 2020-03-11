تراند اليوم : "شاكوش": فيديو "ميسي" وهو يستمع إلى "بنت الجيران" صحيح.. وهذا هو الدليل



أكد حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، أن الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني ظهر في مقطع فيديو وهو يستمع إلى أغنيته "بنت الجيران".

وردًا على الذين أثاروا الشكوك حول حقيقة سماع ميسي للأغنية التي حظيت بانتشار واسع في مصر وخارجها، قال ميسي في مقابلة تليفزيونية: "ميسي سمعني بالفعل".

وأضاف لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه تلقى مقطع الفيديو في البداية من أصدقاء له، حيث يظهر ميسي وهو يستمع للأغنية خلال قيادته السيارة.

لكن الفيديو أثار شكوكًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال البعض إنه كان يستمع لأغنية أخرى، وتم تركيب أغنية "بنت الجيران"، لكن شاكوش نفى ذلك، مدللاً بأن مشغل الأسطوانات الذي يستمع إليها اللاعب الأرجنتيني "مكتوب عليه شاكوش".

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لكنه أكد في الوقت ذاته، أن الفيديو الذي قيل إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يستمع فيه إلى مقطع أغنية "بنت الجيران" مركب وغير صحيح.

يذكر أن أغنية "بنت الجيران" التي غناها شاكوش وعمر كمال حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.



