تراند اليوم : فيديو| رد صادم من ممثلة مصرية شهيرة على الساخرين من سنها



عبرت الممثلة المصرية، نادية الجندي عن استيائها من السخرية من سنها، من خلال التعليق على مظهرها، وهو الأمر الذي اعتبرته شكلاً جديدًا من أشكال النقد غير المقبول.

وقالت في مقابلة مع قناة "الغد العربي" نشرتها على حسابها على موقع "تويتر"، إنها أصبحت تسمع من يعاير الفنان بسنه، الأمر الذي أثارب غضبها، لأنه "عمرنا ما سمعنا هذا الكلام من قبل".

وتساءلت الجندي التي اشتهرت بإطلالاتها المختلفة من وقت لآخر: منذ متى السن كان عيبًا.. انتقد أعمالي.. السن ليس سبة في جبين الإنسان".

واعتبرت أن هذا الأمر يمثل ظاهرة غريبة، متابعة: "عندما يهتم الإنسان بشكله وجسمه يسخرون منه ويشتمونه "لابسة إيه وسنه إديه""، مستدركة بالقول: "عندما أحافظ على نفسي أكون بذلك أحترم جمهوري".

ورفضت الجندي الرد على مثل هذا الانتقادات، قائلة: لا أرد بالكلام ولكن أرد بأعمال وبأفعالي.. وأكون فخورة بنفسي رغم هذا، لأنني محافظة على شكلي وجسمي"، ومضت قائلة: "أغيظهم أكثر، بدلاً من أن تنتقدوا خلي عندكم مثل شكلي ولياقتي".

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يذكر أن نادية الجندي والتي تلقب بـ "نجمة الجماهير" من مواليد عام 1946، واشتهرت بأعمالها الفنية ذات الطابع الإثاري.

ومن أهم أعمالها المدبح وجبروت امرأة والضائعة الذي حاز علي إعجاب من النقاد والجمهور بالإضافة للأفلام الأجتماعية مثلت في أفلام تطرح قضايا سياسية منها شبكة الموت، الإرهاب، ملف سامية شعراوي، الجاسوسة حكمت فهمي، إمرأة هزت عرش مصر، وعصر القوةكما قدمت أفلاماً ناقشت أزمة الشرق الأوسط مثل مهمة في تل أبيب و48 ساعة في إسرائيل، وفيلم أمن دولة وفيلم الإمبراطورة.

فعلا بقت ظاهرة غريبة

الفنان مالوش عمر

من أمته السن بقي سبه

في جبين الإنسان

من أمته السن بقي عيب

أنتقد أعمالي وليس سني

هو العمر بأيد الإنسان دي سنه الحياه معترضين عليها

بدل ما تنتقدوا خليكم في سني

وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده

الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه#نادية_الجندي pic.twitter.com/Jy9cpxuLJR — Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi) March 8, 2020

— Nadia Elgendy (@NadiaAlGindi)