فن ومشاهير

الفنانة نور تشارك في مؤتمر "هي تستطيع" لدعم المرأة

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شاركت الفنانة اللبنانية نور في مؤتمر "هي تستطيع" لدعم المرأة والذي أقيم يوم السبت السابع من مارس في مقر الجريك كامبس بالتحرير، حضر المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك عدد كبير من رائدات

الأعمال ومؤسسي الشركات.

 

أعربت نور عن رأيها في المرأة العاملة قائلة إنها تدعم ربة المنزل العاملة فهي أيضًا تعمل وتهتم بأسرتها، وأضافت أنه من الضروري تقدير المرأة العاملة

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بالأخص أنها تملك القدرة على القيام بأكثر من دور في آن واحد. 

 

الجدير بالذكر أن الجمهور ينتظر رؤية نور على الشاشة الصغيرة مرة أخرى في موسم رمضان القادم من خلال مشاركتها مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس" حيث تلعب دور فتاة شعبية، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

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