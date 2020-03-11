تأجيل حفل وردة الجزائرية بساقية الصاوي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي، تأجيل حفلها الغنائي للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، بسبب سوء الاحوال الجوية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وتم تأجيل الحفل إلى يوم السبت القادم الموافق 14 مارس، حيث كان من المقرر إحياءها يوم غد الخميس 12 مارس ، على أن يكون الدخول إلى الحفل مجاني.
يذكر أن هذا الحفل الأول للفنانة وردة في اسقية الصاوي بطريقة العرائس المتحركة، حيث تحرص الساقية إعادة فناني الزمن الجميل من خلال حفلاتها الغنائية ومن أهمهم كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
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