نفاد دعوات حفل تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

يلتقي الفنان تامر حسني، بجمهوره من خلال حفله الغنائي في إحدى النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 21 مارس، وذلك ضمن فعاليات احتفال عيد الأم، بمشاركة الفنانة نيكول سابا، واقتصر الحضور على أعضاء النادي والعاملين به. عيد الأم، بمشاركة الفنانة نيكول سابا، واقتصر الحضور على أعضاء النادي والعاملين به. ونظراً للإقبال الشديد على الحفل تم نفاد جميع الدعوات الخاصة بالحفل، وعلى كل الحضور إحضار الكارنيه الخاصة بالنادي مع الدعوة الخاصة بالحفل. بالحفل، وعلى كل الحضور إحضار الكارنيه الخاصة بالنادي مع الدعوة الخاصة بالحفل. يذكر أن تامر قد ألغى جميع أنشطته القادمة من حفلاته الجماهيرية، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية لـ مرض الكورونا، والعمل على منه التجمعات الكبيرة حفاظاً على سلامة جمهوره.

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