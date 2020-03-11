لهذا السبب.. هدى حسين تصدرت محركات بحث السعودية

تصدَّرت الفنانة الكويتية هدى حسين محركات بحث السعودية لتصبح تريند بعدما كشفت مصادر مقربة منها أنها وافقت بشكل مبدأي على تجسيد دور "خاطفة الدمام" في مسلسل جديد.
تفاعل الجمهور الخليجي مع الفنانة هدى حسين وشاركوها مقترحات بخصوص المسلسل مؤكدين أنها الأجدر بلعب هذا الدور، كذلك تنبأ الكثيربأن المسلسل سيحظى بمتابعات شعبية كبيرة خاصة من المجتمع السعودي وذلك لأن قضية "خاطفة الدمام" مازالت قيد التحقيق وتحظى باهتمام جماهيري كبير.
يشار أن قضية "خاطفة الدمام" أثارت الرأي العام السعودي وهي عن امرأة تدعى " مريمالمتعب " تم اتهامها باختطاف ثلاثة أطفال منذ أكثر من عشرين عامًا ومازال البحث جاري عن المخطوف الرابع كما أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية.
الجدير بالذكر أن هدى حسين تستكمل تصوير مسلسلها الجديد "شغف" لتخوض به السباق الرمضاني القادم وتؤدي دور رسامة تمر بحالات نفسية كثيرة، المسلسل من تأليف الكاتب السعودي علاء حمزة ومن إخراج محمد القفاص.
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