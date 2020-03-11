"سلام " يشارك في مهرجان سينما السلام بتونس

يشارك الفيلم القصير "سلام" للمخرجة زين دريعي الحائز على جائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في النسخة العشرين من مهرجان سينما السلام بتونس، وذلك يوم الجمعة 13 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصفمساءً بقاعة سينما الريو.
يشار إلى أن مهرجان سينما السلام هو أحد الفعاليات المستقلة والتى يقيمه نادي سينما تونس برعاية الجامعة التونسية لنوادي السينما، ويتراوح عدد الأفلام المشاركة في المهرجان
الجدير بالذكر أن فيلم "سلام" تدور أحداثه حول امرأة تدرك استحالة الحياة مع زوجها فتفقد الأمل في الأمومة، الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي ومن بطولة ماريا زريق، زياد بكري وتصوير بينوا تشاميلار.
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