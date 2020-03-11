يسرا تكشف هذا السرّ عن عدم إنجابها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن بعض تفاصيل زواجها من خالد صالح سليم، نجل الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، مشيرةً إلى أنهما كانا يعرفان بعضهما منذ كان عمرها 7 سنوات.

وأضافت أنها لم تتقصد إخفاء زواجهما في حينها، قائلةً:"والده كان مريضاً، وقبل سفره أراد أن يعلن زواجنا، وفي هذا الوقت كنا قد تزوجنا حديثاً، ولم نتعجل، رفضت وانتظرنا حتى عودته، لكن عندما توفي والده انتشر الخبر".

وعن عدم إنجابها قالت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز أن زوجها نصحها بعدم الإنجاب ولم يطلب منها الاعتزال، مؤكدة أنه لا يمانع عملها كممثلة.

وأضافت يسرا: "أنا راضية تماماً بقضاء الله، ساعات بقول لنفسي يمكن ده أفضل لي".

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