ميرنا وليد - بيروت - شوهد النجم ​بن أفليك​ مع الممثلة الكوبية ​آنا دي أرماس​، التي تشاركه في بطولة فيلم "Deep Water"، خلال تواجدهما في مطار كوستاريكا الدولي، بعد قضائهما عطلة سوياً في كوبا.

وإلتُقطت صوراً لأفليك مع آنا دي، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، أثناء وجودهما في أحد المطاعم الشهيرة في كوبا، وسط شائعات حول إرتباطهما.

ومنذ عدة أسابيع، إنتهى أفليك من تصوير فيلمه الجديد Deep Water، مع آنا دي ارماس.

وكان أفليك قد قام بجولة عالمية للترويج لفيلمه الجديد The Way Back، والمقرر عرضه الجمعة المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بن أفليك برفقة هذه الممثلة.. وماذا عن إرتباطهما؟ بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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