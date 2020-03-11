خاص- ميلاد حدشيتي يتحدث لـ"الفن" عن إطلالته المرتقبة ببرنامج صباحي

ميرنا وليد - بيروت - تستعد محطة "​الجديد​" مع بداية الأسبوع المقبل من نهار الإثنين حتى نهار الجمعة، إبتداءً من الساعة الـ8:30 صباحاً وحتى الساعة الـ12 ظهراً لعرض برنامج صباحي جديد يحمل عنوان "​صباح اليوم​" يقوم بتقديمه مجموعة من الإعلاميين اللبنانيين هم ​ماغي عون​، ​ميلاد حدشيتي​، ​جوزيف حويك​، ​نسرين ظواهرة​، ​ساشا دحدوح​ و​مارييت يونس​

وللوقوف على تفاصيل البرنامج، كان لنا تواصل مع حدشيتي الذي قال أن كل يوم سيتولى تقديم البرنامج أحد من الإعلاميين، وهو برنامج منوّع يتضمن فقرات وضيوف، أما الشق المتعلق فيه فسيكون له علاقة بالإيجابية والتفاؤل وهو المجال الذي يهتم به هو، وأشار إلى أنه من الممكن أن يلتقي في إحدى الحلقات مع الإعلامية ماغي عون، لتناول موضوع له علاقة بالإيجابية.

وعن إطلاق البرنامج في الوقت الحالي، قال حدشيتي إن الجميع الآن بحاجة إلى التفاؤل ومعرفة معلومات عامة تتعلق بكافة المواضيع الصحية أو الإجتماعية أو الإقتصادية، واليوم تحديداً مع أزمة فيروس كورونا، وتواجد الناس في منازلها، وهذا أمر يدفعنا إلى تقديم النصائح لهم أكثر.

وعن ما سيميّز البرنامج عن غيره من البرامج الصباحية، قال إن توجهه في مواضيعه ستكون أكثر مرتبطة بالأمور التي نعيشها اليوم على أرض الواقع، وأمور عملية أكثر، فليس الهدف منه أن يكون لدينا مجلة صباحية، وإنما عرض لأمور واقعية تساعد الناس.