وفاة والد نضال نجم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل الأردني ​نضال نجم​ وفاة والده، ونعاه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب نضال: "إن لله وإن إليه راجعون والدي في ذمة الله.. الله يرحمه".

يُذكر أن نضال شارك في المسلسلات التلفزيونية السورية، وتوالى إشتراكه في الأعمال التاريخية نظراً لإجادته هذا النوع من المسلسلات، كما إنتقل إلى مصر ليشارك بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أخر أعماله مسلسل "ممالك النار"، الذي عرض في عام 2019، وشارك في بطولته رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندا حنا، عبد المنعم عمايري، وديما قندلفت.

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