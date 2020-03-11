كورونا يتسبب بتأجيل جولة فريق الروك Pearl Jam

ميرنا وليد - بيروت - أجل فريق الروك الأميركي "بيرل جام" ​Pearl Jam​ جولته الغنائية التي تحمل إسم "Gigaton 2020 tour" بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة في 18 آذار/مارس، وبالتالي تأجلت مواعيد كل الحفلات في الولايات المتحدة وكندا حتى نهاية نيسان/أبريل، وحتى الآن تبدأ جولة "بيرل جام" في أوروبا في موعدها المحدد في 23 حزيران/يونيو بألمانيا.

وأورد الفريق في رسالة :"يُقال لنا إن المشاركة في التجمعات الكبيرة على رأس قائمة ما ينبغي تجنبه حيث أصبحت هذه الأزمة الصحية العالمية تؤثر على حياتنا جميعا".

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