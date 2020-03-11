معلومات متضاربة عن خطوبة عمر كمال وجوهرة!!

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن خطوبة المطرب الشعبي المصري ​عمر كمال​ والراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"​جوهرة​"، وذلك بعد إنتشار صورة لهما في أحد المطاعم.

وفي حين تداول المتابعون تصريحين متضاربين لكمال، الأول أكد فيه خطوبتهما، والثاني نفى فيه هذه الأخبار، كان هناك معلومات تتحدث عن نفي جوهرة للخطوبة بشكل قاطع.

يشار إلى أن كمال كان حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية بأغنيته "بنت الجيران" التي جمعته بالمطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، والتي في الوقت نفسه أثارت جدلاً كبيراً في مصر بعد قرار نقيب الموسيقين المصريين الفنان المصري هاني شاكر بمنعهما من الغناء.



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