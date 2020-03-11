خاص- "الفن" يكشف سبب زيارة سلاف فواخرجي للقاهرة

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، وصلت أمس إلى دمشق قادمة من العاصمة المصرية ​القاهرة​، بعد أن قضت زيارة قصيرة هناك.

وبحسب معلوماتنا، فإن فواخرجي حضرت حفل زفاف إبنة الفنانة المصرية شيرين وجدي في أحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من أعلام الفن والإعلام، وقد أحيا الحفل تامر حسني وروبي وحسن شاكوش.

وتستكمل فواخرجي تصوير دور البطولة الأول في مسلسل "​شارع شيكاغو​"، مع المخرج محمد عبد العزيز، وهو دور سيفاجئ الجميع عبر بشخصية "ميرامار"، المحرك الأساسي للأحداث.

ويروي العمل قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت بدمشق، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر مصادفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

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