عبد الله بوشهري يكشف مفاجأة بعد حجره بسبب فيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثلة الكويتي ​عبد الله بوشهري​ عن مفاجأة تتعلق بفيروس ​كورونا​، وذلك تزامناً مع تواجده حالياً في الحجر الصحي بعد زيارته لإيران خلال الفترة الأخيرة والتي أتت مع إنتشار الفيروس بشكل كبير هناك.

ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قال فيه أن أحداث مسلسله "الخطايا العشر" كان قد تنبأ بفيروس كورونا المنتشر حاليا بين البلدان العربية والعالمية.

وسرد بوشهري تفاصيل المسلسل الذي لعب بطولته قبل عامين، إلى جانب الممثل السعودي عبد المحسن النمر، والممثلة هيفاء حسين، وقال إن هناك مشاهد في المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية عندما تم الحجر الصحي عليها حاليا.

وأضاف:"الي يضحك بالموضوع لما كان المسلسل قبل سنتين ينعرض وايد ناس يدشون علي السوشال ميديا أو ربعي يقولون عبد الله شدعوا رايح مدينه فيها فيروس لا يبه تكلموا عن الواقع هذا مو واقعي المسلسل كله كذب وخيال ودي الي كانوا يتكلمون الحين اطلعهم اقلهم ان نفس الاحداث تصير".



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