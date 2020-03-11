كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مارس 2020 12:53 مساءً - تعرض مصري للإصابة بطعنة نافذة في الظهر أثناء سجوده في صلاة العشاء بأحد المساجد في محافظة الإسماعيلية .
حيث قام المتهم بالدخول إلى المسجد وأثناء صلاة العشاء وسجود المجني عليه قام بطعنة في منطقة الظهر ثم فر هاربا .
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الواقعة .. واعترف المتهم في التحقيقات أمام النيابة بقيامه بارتكاب الواقعة بحجة عدم انتظام المجني عليه في الصلاة وتحركاته أكثر من مرة أثناء الوقوف في الصلاة مما جعل المتهم يرغب في أن يؤدب المجني عليه فقام بطعنه .
وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات .
كانت هذه تفاصيل خبر مصري يتعرض للطعن أثناء سجوده في صلاة العشاء داخل المسجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.