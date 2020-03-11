أسرة “نساء من ذهب” تحتفل بعيد سميحة أيوب في الكواليس

احتفلت أسرة مسلسل “نساء من ذهب” في كواليس التصوير بعيد ميلاد النجمة الكبيرة سميحة أيوب، حيث ظهرت الأخيرة وهي تقطع قالب الحلوى متوسطة المنتج صادق الصبّاح والنجمة ناديا الجندي وغيرهما.

ونشرت نجمة الجماهير ناديا الجندي صورة من أجواء الاحتفال وكتبت: “كل سنة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب طيبة وبخير وعقبال ١٠٠ سنة.. وسنة سعيدة عليها وربنا يوفقنا جميعاً في مسلسلنا الجديد“.

المسلسل يصوّر في لبنان ويلعب بطولته ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم. والعمل مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls، ويعمل على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان، انتاج شركة صادق الصبّاح.

وكانت ترددت معلومات ان شارة المسلسل ستغنيها النجمة نانسي عجرم إلا انه وبإتصال لموقعنا مع مكتب “عجرم”، أكدوا لنا ان الخبر لم يتأكد بعد لأسباب لوجستية، كما أن الأغنية لم يتم الانتهاء من كتابتها ولم يتم تلحينها أو تسجيلها حتى كتابة هذه السطور. وأشار المكتب ان هناك اموراً لوجستية لم يتم الانتهاء منها حتى يتم الاتفاق النهائي. فهل يتم الاتفاق قريباً وتدخل نانسي المنافسة الرمضانية؟