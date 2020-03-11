جينا ديوان تستقبل مولودها الأول من خطيبها ستيف كازي.. وهذا اسمه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة الأمريكية من أصولٍ لبنانية جينا ديوان، عن استقبالها طفلها الأوّل من خطيبها ستيف كازي، من خلالِ منشورٍ شاركته مع مُتابعيها عبر إنستغرام، علمًا بأنّ لديها الطّفلة إيفرلي تايتوم، البالغة من العُمر 6 سنوات من زوجها السّابق الممثل العالمي تشانينغ تايتوم.

وأعلنت جينا من خلال منشورها بأنّها أنجبت طفلًا ذكرًا في السادس من شهر مارس الجاري، وأطلقت عليه هي وستيف اسم "كالوم مايكل ريبيل كازي".

وعبّرت ديوان عن فرحتها بابنها الجديد قائلةً: "فقط كهكذا، انفجرت قلوبنا! أهلًا بك في العالم يا ملاكي الصّغير"، حيث نشرت صورةً له باللونين الأبيض والأسود، حيث كانت مُستلقيةً على السّرير وكالوم ينام على صدرها.

ومن جانبه، نشر ستيف كازي صورةً بالأبيض والأسود أيضًا عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيها ابنه كالوم وهو يمسك بيده في لقطةٍ خاطفةٍ للأنفاس، وعلّق عليها قائلًا: "في لحظة انفجر عالمنا على مصراعيه ولا شيء سيعود كما كان. مرحبا بك على الأرض أيّها الطفل النجم. كالوم مايكل ريبل كازي 3/6/20. "

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هذا وكان آخر ظهورٍ علني لجينا في أواخر شهر فبراير الماضي، عندما التقطت عدسات الباباراتزي صورًا لها بينما كانت تتنزه في شوارع لوس أنجلوس، وكانت ترتدي إطلالة ربيعية تألّفت من بلوزة وتنورة مُتطابقان باللون الأبيض المُطبّع بالزّهور، ونسقت معهما جاكيت دنيم وانتعلت معه حذاء رياضي أبيض.

يُذكر أنّ ستيف كازي قد تقّدم لخطوبة جينا ديوان في حفل البيبي شور الذي أقامته في شهر فبراير الماضي، وقدّم لها خاتمًا ألماسيًا بحجرٍ بيضاويّ الشّكل، جاء بنقاوة ما بين 2.5 إلى 3 قراريط، وقُدّر ثمنه ما بين 50 ألف و 100 ألف دولار، وتمّ تصميمه من قبل شركة BaYou with Love التي تعود ملكيتها لنيكي ريد، الممثلة التي شاركت في سلسلة أفلام توايلايت.

ومن الجدير ذكره أنّه أعلنت جينا وستيف بأنهما يتوقّعان الإنجاب في شهر سبتمبر الماضي، علمًا بأنّ كالوم هو الطّفل الأوّل لستيف كازي، لكنّه الثّاني لجينا بعد ابنتها إيفرلي من تشانينغ تاتيوم، والذي صرّح بأنّه سعيدٌ للغاية لها في حياتها مع حُبّها الجديد.