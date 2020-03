"أوبرا دبي" تحتفي برحلة أسطورة الغناء الراحلة ويتني هيوستن نيسان المقبل

أعلنت "أوبرا دبي" بالتعاون مع مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» عن استضافة الحفل الموسيقي «ذا جريتست لوف أوف أول» للنجمة بيليندا ديفيدز في دبي، والذي يحتفي برحلة أسطورة الغناء الراحلة ويتني هيوستن عبر إحياء باقة من أشهر إصداراتها، خلال الفترة من 16 ولغاية 18 أبريل المقبل. ومن المنتظر أن يشهد هذا الإنتاج الإبداعي المميز في إصداره الجديد لعام 2020 مجموعة من التحديثات في العديد من تفاصيله، بما فيها قائمة الأغاني المختارة والأزياء والتقنيات الحديثة، إضافة إلى الرقصات الجديدة من تصميم الثنائي سيد ماثور وكارلي ماجواير، والتي ستعمل جميعها للارتقاء بالعرض إلى أقصى المستويات الإبداعية الممكنة.

سطع نجم المغنية الجنوب أفريقية بيليندا ديفيدز عالميا بعد أن أدّت أغنية (I Will Always Love You) في برنامج «شو تايم أت ذي أبولو» على قناة «فوكس» عام 2017، كما فازت بجائزة برنامج المواهب «أيفن بيتر ذان ذا ريال ثينجز» التابع لشبكة «بي بي سي» البريطانية في العام نفسه. ومن المنتظر أن تستعرض ديفيدز مواهبها مباشرة من على خشبة مسرح «أوبرا دبي» على مدى ثلاث أمسيات، تغنّي فيها أشهر إبداعات الراحلة ويتني هيوستن وأبرز أغاني البوب ضمن حفل غنائي راقص يمتدّ لساعتين.

يرافق ديفيدز والفرقة الراقصة على المسرح مجموعة مختارة من نخبة الموسيقيين العالميين، ليلهبوا الأجواء ويمنحوا الجمهور فرصة الاستمتاع بأجمل الأغاني الكلاسيكية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» ليز كوبس: «يسرنا أن نقدّم هذا العرض نكرّم من خلاله إبداعات أسطورة من أساطير الموسيقى والغناء العالمي».

وقال متحدث باسم «أوبرا دبي»: «يسرّنا تقديم هذا الحفل الموسيقي الرائع الذي نال استحسان النقاد والذي يعد تكريماً لذكرى النجمة الراحلة ويتني هيوستن. كما نفخر باستضافة العروض المتنوعة في دولة الإمارات التي توفر للجمهور تجربة موسيقية لا تنسى».

