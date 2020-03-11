بالصور- بطلة “مولان” تتألق بالبصمة اللبنانية على السجادة الحمراء

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Mar 11, 2020
نظمت شركة والت ديزني العرض الأول لفيلم الحركة “مولان”، ماضية قدمًا في سبيل طرح العمل بدور السينما رغم انتشار فيروس كورونا.
حضرت بطلة الفيلم، الممثلة ليو بي فاي، التي تلعب دور “مولان”، العرض الأول للفيلم، حيث تألقت على السجادة الحمراء بفستان طويل أنيق وساحر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.
تدور قصة الفيلم مثل نظيره الفيلم الرسوم المتحركة الذى صدر فى 1998، حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال في الجيش بدلاً من والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدًا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها. الفيلم من بطولة دوني ين، ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.
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