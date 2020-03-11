مادونا تلغي آخر حفلتين من جولتها العالمية بسبب كورونا

ألغت المغنية الأميركية مادونا حفلتين لها في العاصمة الفرنسية “باريس” في إطار جولتها الفنية “مدام إكس” وذلك نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد. وجاء في الصفحة الرسمية لمادونا على الإنترنت أن شركة “لايف نيشن” المنظمة للحفلات قررت ذلك بعدما حظرت فرنسا إقامة فعاليات كبيرة يزيد عدد المشاركين فيها على ألف شخص.

وكانت مادونا قد ألغت حفلة فنية لها ضمن جولتها “مدام اكس” بداية آذار وذلك بعدما سقطت في الحفلة التي أحيتها نهاية شباط، حيث عانت من تمزق الأربطة في ركبتها، إثر سقوطها على المسرح عقب سحب الكرسي من أسفلها عن طريق الخطأ.