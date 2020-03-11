عزة زعرور تحتفل بزواجها الثاني.. والجمهور ينتقد عريسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت مذيعة "ام بي سي 3" الفلسطينية عزة زعرور، يوم أمس بزواجها في حفل زفاف بسيط في دبي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإطلالتها وأناقتها.

واختارت زعرور فستان زفاف عاري الأكتاف، تميز بفتحة من ناحية الساق، واختارت أن تكمل إطلالتها بطرحة طويلة فيما تركت شعرها مُنسدلًا بتسريحة بسيطة للغاية.

وظهر عريس المذيعة الشهيرة ببدلة سوداء أسفلها قميص أبيض مع بيبون أسود.

وجاءت أغلب التعليقات لتنتقد جدية عريسها وأنه بدا كأنه والدها بسبب حجمه مقارنة مع بنيتها النحيفة والقصيرة.

وقال البعض إن شخصية زوجها تتناقد مع شخصيتها مشيرين إلى أن تعامله "جامد" حيث لم تظهر عليه ملامح الفرح بالطريقة العفوية التي ظهرت فيه زعرور حيث تصرفت بتلقائية تامة.

وظهرت عزة بمقطع فيديو جمعها بعريسها إلى جانب إحدى صديقاتها التي بدت في غاية السعادة، لتتفاعل معها العروس بطريقة واضحة وطريفة، فحاز المقطع على إعجاب جمهورها الذي أجمع على أنها ما زالت تتمتع بالطفولة والبراءة.

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وتفاعل الجمهور مع زفاف زعرور وفرحتها بشكل واسع، ففي الوقت الذي أبدى الكثيرون إعجابهم ببساطة إطلالتها وجمالها بالإضافة لظهورها الطريف، في المقابل لم تلقى إطلالتها إعجاب آخرين، مشيرين إلى أن مبالغتها في البساطة لم تظهرها بشكل مغاير لإطلالاتها التلفزيونية المعتادة.

وكانت زعرور قد فاجأت جمهورها بإعلان خطوبتها على مصمم الجرافيك نور ياسين، وأثارت الطريقة الرومانسية التي تقدم بها ياسين لطلب الزواج من زعرور إعجاب الجمهور، حيث نشرت عزة الفيديو وعلقت قائلةً: "فاجأني واتقدملي هيك فاجأني وتقدملي نور".

ومن جانبه كتب نور عن ارتباطهما عبر حسابه في إنستغرام: "ذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة أملي ببكرى أحلى لأني بحبك. صرت أجملصرت أكملصارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا. حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك".

وحظيت عزة زعرور بشعبية كبيرة كونها مذيعة ومقدمة برامج معروفة على قناة الأطفال "ام بي سي 3" وهي من مواليد فبراير 1988، وقدمت خلال مسيرتها العديد من البرامج أبرزها "بنات وبس"، "فكرها صح"، "خطوات ناعمة".

وتزوجت زعرور في عام 2012 من أحمد شما، إلا أنها انفصلت عنه عام 2019، قبل أشهر قليلة فقط من إعلانها خطوبتها على نور ياسين، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة وحالة من الجدل عن سرعة علاقة الحب التي جمعتها به ليأتي ارتباطهما سريعًا، حيث أعلنت عزة عن الخطوبة في شهر فبراير الماضي، وصدمت الجمهور يوم أمس بزواجها السريع.