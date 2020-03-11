أصايل البيشي في أول ظهور لها بعد الإفراج عنها.. تعلن عن مفاجأة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجاوزت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، أزمة كليبها الأخير "بنت مكة" والذي ورطها مع السلطات السعودية وتم القبض عليها والتحقيق معها بشأن تصويرها كليب في "كافيه" بدون ترخيص، وفي أول ظهور للمغنية السعودية عادت لنشاطها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بعد انقطاعها عن التواصل منذ منتصف فبراير الماضي.

ونشرت أصايل البيشي مقطع فيديو قصير مع متابعيها، مستخدمة خاصية "الفلتر" وظهرت بدون مكياج وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "لا أستحق كل هذا العناء"، وحمل استقبالها من متابعيها حفاوة كبيرة حيث رحبوا بعودتها ووصفوها بـ"الملكة" التي تحمل موهبة كبيرة في أغاني الراب وطالبوها بأعمال جديدة وعدم الوقوف عن أزمة بسيطة كالتي وقعت لها.

ولم تمكث أصايل البيشي، قليلًا حتى أعلنت لجمهورها عن مفاجأة بالتحضير لأغنية جديدة تقوم بتجهيزها حاليًا وطالبت الجمهور بالترقب، حيث شاركتهم فيديو جديد وهي تؤدي مقطعاً من إحدى أغنياتها التي أكدت أنها المفضلة بالنسبة لها، وكتبت في تعليقها: "أغنيتي المفضلة دي اليومين، حسمعكم شي حلو قريب".

وكانت قد أعلنت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، الإفراح عن مغنية الراب السعودية أصايل البيشي، التي تمت ملاحقتها على خلفية الجدل الذي أثارته بسبب فيديو كليب أغنيتها "بنت مكة".

وكتبت إيمان الحمود، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "شكرا لكل من تضامن معها وعذرا لكل من تآمر عليها، عالجوا أنفسكم من أحقادكم فكلنا أبناء هذه الأرض، بالنسبة لأصايل فرب ضارة نافعة، العالم كله اكتشف موهبة سعودية واعدة وجه مبتسم ذو عيون مبتسمة #افراج_اصايل_البيشي".

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وأكدت الحقوقية السعودية سعاد الشمري، الأمر ذاته فدونت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "بعد #افراج_اصايل_البيشي وحملة العنصرية والكره التي قام بها أفراد وحسابات وهميه تدعم رجيع الصحوة عندنا هذا الكائن مصمم على أخذ دور الدولة والحاكم رمز علامة تعجب حمراء الرسالة مفادها اذا سويتوا شي ما عجبنا بندمركم وعقابهم هو تحريض قطعان متوحشة لها كما قال #خالدالفيصل هناك من يدعمهم ننتظر تحرك قريب".

يأتي هذا بعدما أحدثت أصايل البيشي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بغنائها في كوفي شوب بالمملكة العربية السعودية حيث انتشر لها مقطع من الفيديو كليب الذي حمل عنوان "أنا بنت مكة"، على نطاق واسع.

وأظهر الكليب المتداول لها وهي تغني في كوفي شوب باللغتين العربية والإنجليزية على موسيقى غربية، كما ظهر معها شباب وبنات بأعمار مختلفة يؤدون بعض الرقصات على أنغام الموسيقى، الأمر الذي أثار غضب مواطني المملكة.