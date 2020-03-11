إنجي خطاب تبهر متابعيها بـ إطلالة مميزة

القاهرة – لايف ستايل شاركت الفنانة إنجي خطاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت إنجي خطاب بإطلالة ناعمة، حيث وضعت ميكب خفيفاً متناسقاً مع وجهها لإبراز ملامحها الجذابة. ولم تتكلف انجي خطاب بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت على مظهرها الجذاب بارتدائها فستانًا متناسقًا مع لون شعرها البني. ويذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. Advertisements كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور إنجي خطاب بـ"الكاجوال" في أحدث جلسة تصوير

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