منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة منى فاروق صورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في الأردن.



وظهرت منى فاروق في الصور مرتدية الزي الأردني والذى لاقى إعجاب متابعيها حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية منها: "قمر" و"أيوه كده.. اخرجي من جو الكآبة"؛ وذلك في إشارة إلى الفيديو الذى نشرته تهدد فيه بالانتحار بعد أزمتها الأخيرة بالسجن.

وكانت منى فاروق نشرت فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تهدد بالانتحار بسبب نفور الناس ومن حولها عنها بسبب أزمتها الأخيرة والتي تسببت في دخولها السجن.

يُذكر أن مني فاروق تتواجد حاليًا في الأردن حيث تقوم بتصوير عمل فنى جديد.

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