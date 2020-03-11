القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة منى فاروق صورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حيث خضعت لجلسة تصوير أثناء تواجدها في الأردن.
وظهرت منى فاروق في الصور مرتدية الزي الأردني والذى لاقى إعجاب متابعيها حيث تلقت العديد من التعليقات الإيجابية منها: "قمر" و"أيوه كده.. اخرجي من جو الكآبة"؛ وذلك في إشارة إلى الفيديو الذى نشرته تهدد فيه بالانتحار بعد أزمتها الأخيرة بالسجن.
وكانت منى فاروق نشرت فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تهدد بالانتحار بسبب نفور الناس ومن حولها عنها بسبب أزمتها الأخيرة والتي تسببت في دخولها السجن.
يُذكر أن مني فاروق تتواجد حاليًا في الأردن حيث تقوم بتصوير عمل فنى جديد.
قد يهمك أيضاً :
منى فاروق تهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز
كانت هذه تفاصيل خبر منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.