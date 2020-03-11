نشر الحساب الرسمي لشركة مزيكا بموقع "إنستجرام" بوستر ألبوم الفنان لؤي الجديد، والذي يحمل اسم "على خيرة الله". وكتب الحساب في تعليقه على البوستر: "قريبا!، ألبوم النجم لؤى "على خيرة الله"، من إنتاج مزيكا". وطرح لؤى أغنية سينجل بعنوان "بجيب في سيرتك"، عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان تامرعاشور وتوزيع محمد مصطفى، وميكس وماستر ماهر صلاح. Advertisements قد يهمك ايضاً: المغربية هند زيادي تطرح كليب "مجنونة" باليوتيوب سهرانين لـ محمد محيي تحقق مليون مشاهدة على يوتيوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزيكا تكشف اسم ألبوم لؤي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.