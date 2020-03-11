شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال ختم النمر يحتفلون بانتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أبطال مسلسل ختم النمر بانتهاء التصوير، معبرين عن سعادتهم بالعمل معا وشارك أبطال المسلسل جمهورهم بصور لهما من آخر أيام التصوير عبر حساباتهم على إنستجرام، حيث شارك كل من أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش صور عبر خاصية ستورى.

أما الفنانة ميريهان حسين، نشرت صورة لفريق العمل وكتبت عليها قائلة: "وجودى وسطكم كان جميل .. كل يوم تصوير تعبنا فيه كلنا بس أنا ماحستش بالتعب ده عشان كنت مبسوطة ومستمتعة بالشغل مع كل واحد فيكم ..شكرا لكل فريق عمل مسلسل ختم النمر.. أجمل ناس.. شكرا على احترامكم وذوقكم وجمالكم".













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ميريهان حسين

وانتهى أبطال مسلسل "ختم النمر" من تصوير آخر مشاهد العمل يوم الاثنين وذلك بعد 3 أشهر من انطلاقه، حيث استمر تصوير العمل بالتزامن مع عرض حلقاته على شاشة ON.

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

تدور أحداث مسلسل ختم النمر في إطار رومانسى تشويقى، حول شخصية عمر النمر، الذي يقع في حب هنادي، ولكن بطل المسلسل يتعرض للعديد من المشاكل والظروب بسبب حبة لهنادي خاصة عندما يجد شيقيه سعيد يريد الزواج منها، ويعانى عمر من مشاكل خاصة مع والدة ووالد هنادي التي تتزوج شقيقه وتعيش في نفس المنزل وتحاول الانتقام من تركها، وفى نفس الوقت يعيش حب جديد مع مريم ويواجه الصعوبات الكثيرة التي يحاول التغلب عليها.

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، بينما يسجل المسلسل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.