شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح يستغل توقف أنشطته بسبب كورونا فى صيانة مسارحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح: "نحن الآن في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بتعليق الأنشطة والفاعليات التي تشهد تجمعات للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن عملية إنتاج العروض نفسها لن تتوقف، فستظل فرق البيت الفني للمسرح في عمل بروفات عروضها التي من المقرر عرضها على مسارح البيت الفنى خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس البيت الفنى للمسرح فى تصريحاته: "نتمنى أن تعود الحركة المسرحية مرة أخرى على فصل الصيف المقبل، وننتهى من هذا الكابوس الذي يهدد حياتنا، ونحن نلتزم بقرار وزيرة الثقافة لحين إشعار آخر، وسنستغل تلك الفترة من توقف المسارح عن العمل، لنبدأ في مرحلة الصيانة لجميع المسارح وقاعات العرض التي تحتاج إلي ذلك، من خلال شركات الصيانة".

وأكد مختار: "نحن لا نملك الحق فى التعقيب على هذا القرار، فهو قرار سيادي يمس أمن الدولة، والحالة الصحية للمواطن المصري، وأي قرار يتم اتخاذه بناء على معطيات، والمعطيات تؤكد ضرورة هذا القرار.. ونحن كفنانين على دراية كبيرة بالفن وليس بالأمن القومي، فليس من حقنا الاعتراض لأننا لا نملك الخبرة الكافية لذلك، فصاحب القرار هو المطلع على الحال، وكما رأينا تم غلق الحرم المكي نفسه بسبب فيروس كورونا ، هذا يعني أن الأمر بالفعل خطير". وأنهي مختار حديثه قائلا: "أتمني أن تزول تلك الغمة عن البلاد، ويعود النشاط المسرحي لتضيء مسارح البيت الفني من جديد".