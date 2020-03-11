شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة قديمة.. بشرى تهنئ يسرا بعيد ميلادها: والله لحبك موت وأحب برج الحوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة بشرى، على تهنئة النجمة يسرا، بعيد ميلادها بصورة من ذكريات تصوير مسلسل "لقاء علي الهوا" الذى جمعهما من قبل، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة يا يسرا وعيد ميلاد سعيد والله لحبك موت وأحب برج الحوت.. ذكريات من مسلسل لقاء على الهوا".



بشري

واحتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، بعيد ميلاد الفنانة القديرة، خلال كواليس تصوير المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، بحضور أبطال وصناع العمل، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، فيديو الاحتفال بعيد ميلادها، معلقة: "بحبكم من قلبى يارب دايما متجمعين مع بعض".

وتصور حاليا النجمة يسرا، مشاهدها فى مسلسل "دهب عيرة" ويستمر التصوير حتى منتصف الليل، للمخرج سامح عبد العزيز، وتجسد شخصية "عهد" التى تمتلك مصنع ملابس، وتنشغل دائماً بحل مشاكل أخواتها فى العمل وتهمل ابنها "هشام" الذى يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور، وهو شاب جامعى حتى يلجأ لتعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى مشوق.

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مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمرزهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.