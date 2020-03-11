شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض "هولاكو" لـ جلال الشرقاوى مرة أخرى لحين إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج جلال الشرقاوى إنه سيتم تأجيل عرض مسرحيته الجديدة "هولاكو" مرة أخرى، والذي كان من المقرر عرضها في منتصف الشهر الحالي، على خشبة المسرح القومى، التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بإيقاف جميع الفعاليات التى تعتمد على الجمهور والزحام، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر.

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وقال الشرقاوي إنه يدعم هذا القرار بقوة، وإنه ليس قرارا للحكومة المصرية فقط، بل هو قرار من قبل الصحة العالمية، وسيسري على جميع الأنشطة الثقافية، وأضاف: "يعتبر هذا القرار هو وسيلة فعالة للحد من انتشار الوباء، لحماية أبناء الوطن، فيجب علينا كفنانين أن ندعمه داعين الله أن يحمي مصرنا الحبيبة".

يذكر أن عرض هولاكو قد تعثر منذ أكثر من خمس سنوات لأسباب كثيرة، كان أبرزها عدم الاستقرار على أبطال العرض المسرحي، وقامت الرقابة على المصنفات الفنية بتعديل بعض من المشاهد والجمل الحوارية بالنص، كانت لجنة قراءة النصوص بالمسرح القومي قد رفضتها، وقد تسبب العرض من قبل في أزمة داخل البيت الفني للمسرح، وذلك بعدما شهد البيت الفني للمسرح حركة تنقلات في نوفمبر الماضي، أسفرت عن تقديم الفنان أحمد شاكر استقالته، بعدما تولى منصب إدارة المسرح القومي لمدة عشرة أشهر.

العرض من تأليف فاروق جويدة، واستعراضات مناضل عنتر، موسيقى وألحان منير الوسيمي ، ديكور دكتور محمد الغرباوي، وبطولة الفنان أشرف عبد الغفور، الفنانة عفاف شعيب، دكتور أيمن الشيوي، أحمد صبري غباشي، داليا هشام.