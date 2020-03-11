رانيا يوسف لـ"الخليج 365": مشاركة "صندوق الدنيا" بـ"الأقصر الأفريقي" نجاح.. وأرفض الأفلام الرخيصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها، بمشاركة فيلمها "صندوق الدنيا" في المسابقة الرسمية بتاسع دورات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أتمنى انه ياخد جوايز، لان حقيقي فيلم فنياته عالية جدا، مزيكا وتصوير وإخراج وسيناريو وتمثيل. الناس مبسوطة منه أوي، فيلم تجاري بس فيه فنيات كبيرة، وسعيدة اني مشاركة فيه، وانه بيشارك في مهرجان الأقصر لأن ده نجاح".

وعن السبب الذي حمسها للمشاركة في "صندوق الدنيا"، قالت "فكرة غير السائد، مش مُكررة ومختلفة، عبارة عن قصص قصيرة تربطها منطقة وسط البلد، بني آدمين من لحم ودم".

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وتابعت رانيا "على أد ما الفيلم بسيط هو صعب، وكل ما كانت الفنيات بسيطة وجميلة تصل اكتر للمشاهد"، مشيرة إلى أن كل عناصر الفيلم جذبتها، وبينها التعاون مع زملاء وأساتذة أحبت العمل معهم "بينهم من تعلمت منه وآخرون بدأت معهم رحلة الكفاح".

وأكدت "نوعية الفيلم شدتني لاني بعتذر عن الأفلام التجارية اللي بتبقى رخيصة شوية، محبش الحاجة الرخيصة، لازم تكون شيك حتى لو تجارية، يكون فيها فنيات تشيكها وتغليها وتعلي قيمتها".

"صندوق الدنيا" تأليف وإخراج عماد البهات، بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، أحمد كمال، علاء مرسي، عمرو القاضي، رابي سعد، چيهان خليل.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت فعالياته الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح بمعبد الأقصر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "چيمي چان لوي، ميمونة ندياي، مصطفى شعبان. محمود حميدة، إلهام شاهين، زينة، المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج محمد العدل، الفنانة رانيا شوقي، المخرجة عبير فريد شوقي، الفنان سيد رجب، الفنانة سلوى محمد علي".