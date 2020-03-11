تراند اليوم : الراقصة "جوهرة" ترد على ارتباطها بمطرب "بنت الجيران"

نفت الراقصة "جوهرة"، ارتباطها بمطرب المهرجانات، عمر كمال، مطرب أغنية "بنت الجيران"، مبدية استياءها مما تم تداوله بهذا الخصوص خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت جوهرة في تصريح نقلته صحيفة "الوطن": "هذه الأخبار غير صحيحة، وعمر يسعى إلى الشهرة عن طريق وضع اسمه بجوار اسمها"، وذلك بعد أن نشر صورة تجمعهما ربطت الأنباء بينها وبين ارتباطها رسميًا.

وأشارت إلى أنه يجمعهما فيديو كليب، سيتم عرضه قريبًا، ولكن هذا لا يدل على وجود أي ارتباط عاطفي بينهما.

وكان باسم عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة نفى ما تردد عن خطوبة "جوهرة" لـ "عمر كمال" بعد تداول صورة لهما.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "الصورة التي تخصهما كانت صورة عادية في مكان عادي". وأضاف: "صورة بين مطرب وراقصة أمر عادي .. ولم تتم الخطبة".

يشار إلى أن "جوهرة" كانت محور جدل في الإعلام بعد تداول مقاطع فيديو لها مع شاب مصري قالت فيما بعد إنه كان متزوجًا منها.