تراند اليوم : بدون ملابس.. ابنة فنان مصري شهير تثير ضجة بصور صادمة



ضجة كبيرة احدثتها ابنة فنان مصري شهير، عقب نشر صور لها بدون ملابس علوية، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد عادت «لينا» ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، لإثارة الجدل مرة أخرى، بسبب صورها الجريئة التي تنشرها من وقت لآخر.

ونشرت لينا الفيشاوي صور لها شبه عارية حيث لم تظهر أي ملابس على منطقة الصدر، ونشرتها عبر خاصية استوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "لينا" كما هاجموا والدها أحمد الفيشاوي، موجهين لهما اتهامات غير أخلاقية بسبب صورها الجريئة.

ومؤخرًا تعرضت لينا الفيشاوي، لموجة هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة "عارية" لها.

ورغم أن الصورة التي نشرتها "لينا" تعود إلى عام 2013، تظهر فيها عارية من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها، إلا أنها لم تسلم من النقد الجارح.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "ليبرالية دائمًا في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم".

غير أن الصورة أثارت حفيظة المتابعين لابنة الفيشاوي التي تقيم مع والدتها هند الحناوي في لندن حيث تدرس هناك.

وكانت "لينا الفيشاوي" أعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي قبل شهور أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددًا إلى إنجلترا.





